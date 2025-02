Quotidiano.net - Giovani italiani: il rapporto della Fondazione Nordest svela le criticità del Paese

Leggi su Quotidiano.net

"bocciano" l'Italia, con voti particolarmente bassi da parte di chi è andato all'estero, un po' meno bassi da parte deiresidenti nelle regioni settentrionali, che però "salvano" solo sanità e università. Il dato emerge dall'ultimo reportrelativa all'attrattività del nostroper le nuove generazioni, con questionari sottoposti sia agli expat sia a chi è residente nel Nord Italia. Sono 550mila in tredici anni - ma secondo lail triplo - iche emigrano verso altri Paesi avanzati, oltre la metà con la motivazione "ovunque mi porteranno le migliori opportunità". Tra i fattori positivi riscontrati in Italia, l'arte è l'unico fattore in cui viene promossa, ma è gravemente respinta in meritocrazia. Il tessuto imprenditoriale è valutato incapace di offrire contesti lavorativi motivanti, che abbiano contenuti innovativi e apertura internazionale.