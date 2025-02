Velvetgossip.it - Giorgio Panariello e la sua giovane fidanzata Claudia Capellini incantano il red carpet di Roma

, il celebre comico e attore toscano, ha attirato l’attenzione non solo per la sua carriera, ma anche per la sua vita privata. Recentemente, è stato avvistato sul redinsieme alla sua compagna, unamodella e influencer, che ha 25 anni meno di lui. L’occasione è stata la premiere del film “Follemente”, diretto dal noto regista Paolo Genovese, famoso per le sue opere che esplorano dinamiche familiari e relazioni interpersonali.un’apparizione significativaLa premiere si è svolta al The Space di piazza della Repubblica, un luogo che ha ospitato eventi di alto profilo nel corso degli anni. I due, solitamente riservati riguardo alla loro relazione, hanno deciso di posare per i fotografi, mostrando al mondo un lato del loro amore che di solito tengono lontano dai riflettori.