Giorgia Meloni rivendica l’alleanza con gli Usa di Trump | Stiamo ribaltando l’Europa L’appello sull’Ucraina | Pace? Sì ma giusta – Il video

È unacarica e combattiva come sempre, se non di più, quella che si presenta in collegamento alla Cpac, la conferenza dei Conservatori Usa guidati da Donald. Con buonadi chi nelle scorse ore l’aveva invitata a rinunciare dopo il (presunto) saluto romano fatto su quello stesso palco da Steve Bannon (sulle orme di Elon Musk). La premier italiana mette da parte dubbi e paure e fa un discorso tutto all’attacco – delle sinistre mondiali, in primis – perre la scelta delcon gli Usa di. «I nostri avversari vorrebbero chesi allontanasse da noi. Ma lui è un leader forte ed efficace e scommetto che chi prevede divisione sarà sbugiardato», carica la platea del Cpac. Che tiene a dimostrare di aver fatto i «compiti a casa» in Italia secondo il ricettario conservatore.