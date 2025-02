Lettera43.it - Giorgia Meloni interverrà o no alla convention dei conservatori? Cosa sappiamo

Leggi su Lettera43.it

Dopo il gesto di Steve BannonCpac, ladeiin corso a Washington, le opposizioni hanno chiesto adi disertare la kermesse e non pronunciare il suo intervento originariamente previsto. Nel mirino è finito il braccio alzato di Bannon che è sembrato ricalcare il saluto romano, un’azione definita inaccettabile da più parti (anche da Forza Italia) tale (addirittura) da spingere il leader della destra francese, Jordan Bardella, ad annullare la sua partecipazione all’evento. «È un saluto come faccio sempre, in tutti i miei discorsi. Se annulla a causa di quello che i media mainstream dicono del mio discorso significa che non lo ha ascoltato. Se è così timoroso e si fa la pipì addosso come un ragazzino, allora è indegno e non guiderà mai la Francia», ha replicato l’ex banchiere al delfino di Marine Le Pen.