Ginnastica trampolino World Cup Baku | Coluzzi e Tonelli in finale nel misto sincronizzato

La Coppa del Mondo 2025 diè ufficialmente iniziata. La prima tappa dellaCup è ospitata da, in Azerbaijan, tra il 22 e il 23 febbraio. L’Italia, guidata dal Direttore Tecnico Giuseppe Cocciaro ha centrato la qualificazione alladel, specialità al debutto. Silviae Marcoottengono l’accesso all’attodella prova con un punteggio di 46.670. Niente da fare invece nella prova individuale per, che si ferma in undicesima posizione e risulta al secondo slot del ripescaggio.Nella prova di qualificazione sincro maschile, non compaiono azzurri. Il miglior punteggio è quello del team giapponese composto da Nishioka e Miyano, artefici di un 52.800. Anche la prova delè dominata dai nipponici, in gara con Matsumoto e Tanaka.