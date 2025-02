Ginnastica Ritmica Serie A1 | a Chieti esulta la Motto Viareggio Udine seconda

Leggi su Sportface.it

Termina la prima tappa del Campionato Nazionale diA di2025. Grande spettacolo al PalaTricalle dicon la Raffaelloche hato grazie a una prestazione di altissimo livello in tutti e quattro gli esercizi. Un complessivo di 110.484 punti con protagoniste Chiara Puosi (25.367 alla palla), Bianca Vignozzi (26.167 al nastro), Martina Bonuccelli (27.750 al cerchio,) e l’oro olimpico in carica di Parigi 2024 Darja Varfolomeev alle clavette (31.200 punti). Al termine della gara, l’allenatrice Donatella Lazzeri ha commentato la prova delle proprie ragazze ai microfoni di SportFace TV: “Dire che siamo felici è poco. Siamo orgogliose di queste ragazze e ringraziamo tantissimo Darja non solo per il suo supporto ma anche per la bellissima persona che è: una ragazza solare, sempre di grande aiuto per le nostre atlete.