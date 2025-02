Ginnastica artistica World Cup Cottbus | bronzo per Vannucchi nel corpo libero De Rosa terzo al cavallo con maniglie

Leggi su Sportface.it

Laitaliana festeggia due medaglie di, ottenute anel corso della tappa di Coppa del Mondo. In Germania, i ragazzi di Gianmatteo Centazzo e Roberto Germani si mettono in mostra nelle finali di specialità. Niccolò, impegnato nel, è autore di un 13.533 che gli vale la terza piazza. L’azzurro conclude la prova alle spalle del kazako Milad Karimi, primo in 14.133 e del giapponese Kazuki Minami, che ha firmato un 13.666. Medaglia dianche per Edoardo De, in gara nella finale alcon. L’italiano conclude la gara con un punteggio di 13.966, subito dopo il taiwanese Yu-Jan Shiao in 14.433 e di Ahmad Abu Al Soud dalla Giordania, secondo in 14.233.“Siamo contentissimi del risultato di oggi – ha dichiarato l’allenatore Roberto Germani – Siamo soddisfatti ma dobbiamo rimanere concentrati in vista delle finali di domani.