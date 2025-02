Donnapop.it - Gianni Sperti racconta il momento più buio della sua vita: aveva perso 16 chili, stava malissimo, ecco perché

Cosa è successo a? I fan del ballerino sono abituati a vederlo sorridente e iper critico nei confronti dei protagonisti di Uomini e Donne, ma il suo passato è stato tutt’altro che roseo.Nel salotto di Verissimo, l’opinionista del dating show di Maria De Filippi ha parlato del periodopassato dopo la fine del matrimonio con Paola Barale. I due sono stati marito e moglie dal 1998 al 2002 e la loro separazione è stata burrascosa. Parlando di quelsuaha detto: “Mi rimisi in forma, persi addirittura 16”. View this post on InstagramA post shared by Verissimo (@verissimotv)unsua, parlandosua autostima, ha iniziato con il dire quanto segue: “Tempo fa io non avevo un’autostima molto alta e ho sempre pensato di essere fragile e debole, avevo tante paure, però, poi, mi sono analizzato e ho guardato la miadall’esterno.