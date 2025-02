Juventusnews24.com - Giampaolo non ci sta dopo Lecce Udinese, la giornata di Serie A inizia con altre polemiche arbitrali: «Dato un rigore da arresto!»

di Redazione JuventusNews24non ci sta: tutte le dichiarazioni dell’allenatore sulle decisioniL’allenatore delha parlato a DAZNla sfida persa contro l’alimentando leper ilconcesso e segnato da Lucca. Comincia con un errore arbitrale ladiA che vedrà protagonista la Juve contro il Cagliari.PAROLE – «Ho rivisto diverse volte l’episodio: non è mai, non capisco perché il direttore di gara venga richiamato al VAR. Non si parla nemmeno di rigorini, è assurdo. Questa è una dinamica di gioco, ma che roba è? Questa è da. Abbiamo perso la partita, ma è un discorso diverso. Questi non sono rigori, è nulla. Guida è al VAR, è un arbitro di livello e sono sorpreso. Diventa complicato commentare questa gara».