Giallo nel cosentino muore un ragazzo trovato accoltellato per strada

Un giovane di 22 anni, di origini marocchine, è stato ucciso a coltellate a Corigliano-Rossano. Ilè statodai carabinieri della Radiomobile in una delle vie principali di Corigliano, con diverse ferite di arma da taglio. La notte tra il 21 e il 22 febbraio è stato trasportato d’urgenza in ambulanza all’ospedale di Rossano, ma poco dopo è deceduto a cause delle gravi ferite, in particolare una all’addome che sarebbe risultata fatale. Sul misterioso omicidio stanno indagando i carabinieri, che avrebbero già acquisito le immagini di videosorveglianza della zona per raccogliere elementi utili per ricostruire le dinamiche del delitto e risalire al responsabile o ai responsabili dell’aggressione mortale ai danni del 22enne.L'articolonelunperproviene da Dayitalianews.