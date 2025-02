Sbircialanotizia.it - Germania, un giorno al voto: Afd seconda e per Cdu prova ‘Brandmauer’

Leggi su Sbircialanotizia.it

Friedrich Merz della Cdu/Csu con il 29,5% dei voti resta il favorito assoluto L’ultimo sondaggio pubblicato a undalle elezioni anticipate inconferma ancora una volta in testa la Cdu/Csu di Friedrich Merz con il 29,5% dei voti, ma per i Popolari sembrerebbero restringersi le opzioni delle forze politiche con cui formare una coalizione di . L'articolo, unal: Afde per Cduè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.