Lapresse.it - Germania, si chiude campagna elettorale: manifestazione neonazista a Berlino

Leggi su Lapresse.it

, capitale della, è prevista unadi estrema destra “contro l’estremismo di sinistra e la violenza motivata politicamente”, organizzata dall’ex politico locale dell’AfD di Aquisgrana Ferhat Sentürk. Alla marcia dovrebbero partecipare circa 600 persone ma, come riporta Tagespiegel, probabilmente saranno notevolmente meno. Ciò è dovuto anche al fatto che alcuni attori della scena dell’estremismo di destra si sono allontanati da Sentürk. Per molti la sua apparizione pubblica non è abbastanza radicale nonostante sia considerato vicino alla scena. Altri sono infastiditi dal suo passato di migrante turco. Sono previste diverse contro-manifestazioni in risposta all’evento. Si terrà una protesta con lo slogan “Contro il fascismo” da Schiffbauerdamm alla stazione ferroviaria principale.