Ilfattoquotidiano.it - Germania al voto tra crisi industriale e fine delle certezze dell’era Merkel. Per il nuovo leader Merz fare il governo sarà un rebus. Con l’ombra di Afd

Una graveeconomica e la minore rilevanza politica dalla riunificazione rappresentano una congiuntura pericolosa per il Paese più popoloso e ricco dell’Unione Europea. Domenica, 59 milioni di tedeschi avranno diritto di votare per ilBundestag: due milioni in meno rispetto alle elezioni del 2021. La demografia è solo uno dei tanti fattori: laè una potenza in declino, tutti l’hanno capito, ma nessun candidato cancelliere sembra avere una ricetta per risollevare il Paese. Le capitali europee, Bruxelles piùaltre, guardano con preoccupazione ai sondaggi pre-elettorali. C’è un vincitore annunciato da oltre un anno: Friedrich. Ma le possibilità di unstabile e autorevole sono poche.Per ildei cristianodemocratici, Cdu, è il coronamento di un progetto più che ventennale: ora dovrà dimostrare di essere l’alternativa ad Angela, come ha sempre rivendicato.