Panorama.it - ?Gérald Charles, la magia di un cielo stellato illumina il «sorriso» di questo modello unico

Leggi su Panorama.it

C'è sempre una prima volta e, nel caso di Gerald, tale primogenitura riguarda il quadrante, realizzato in pietra dura, per la precisione, in lapislazzuli. Impiegato sul Maestro 2.0 Ultra-Thin Lapis Lazuli, lanciato lo scorso gennaio, il suo significato è amplificato dal fatto di essere la pietra preferita daGenta, fondatore dell’omonimo brand, 25 anni or sono. Una scelta, dunque, non casuale, destinata ad avviare le celebrazioni di un anniversario così importante. Prevalentemente di colore azzurro intenso, il lapislazzulo è simbolo di preziosità fin dal 5000 a.C., nell’antico Egitto, ed è connotato da una fluorescenza giallo-rosa a chiazze. Per il suo adattamento al composito profilo del quadrante Maestro di, a seguire il design della cassa, sequenza di tratti rettilinei e ricurvi, in armonica asimmetria, culminante nell’iconico «» al 6, sono necessarie 24 ore per ogni singolo pezzo.