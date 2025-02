Lanazione.it - Geotermia, Cgil:: "Ricadute sull’occupazione"

"Un passo importante nel percorso della transizione energetica, che evita il lungo periodo di incertezza legato ad una gara internazionale con il rischio di pesantisullo sviluppo economico e occupazionale delle realtà geotermiche". Con queste parole si pronunciano laToscana e la Filctemregionale in merito all’accordo di rinnovo delle concessioni geotermiche siglato tra Regione e Enel Green Power. Un accordo da quasi 8 miliardi di euro, con le concessioni geotermiche a Enel Green Power che saranno rinnovate per i prossimi 20 anni. "Nel percorso di discussione al tavolo di concertazione regionale in merito alla proroga delle concessioni – aggiungonoe FilctemToscana – non abbiamo mai fatto mancare il contributo della nostra organizzazione in merito alla salvaguardia dell’ambiente, alla tutela e all’aumento dell’occupazione diretta e della filiera dei fornitori locali, allo sviluppo della produzione da fonti green e allo sviluppo ed estensione di tecnologie che avessero riflessi positivi sull’ambiente e sulle tariffe per i cittadini come il teleriscaldamento e le Cer".