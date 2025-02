Inter-news.it - Genoa, i convocati per l’Inter: lista da 24. Confermate 4 assenze

appena diramati per la trasferta sul campo del. Vieira ha convocato 24 giocatori, con quattro. Tre importanti.LA SFIDA –stasera ospita ila San Siro per riscattare il KO contro la Juventus rimediato nell’ultimo turno. I nerazzurri vanno a caccia del successo per godersi una notte da primi in classifica, in attesa del Napoli che giocherà domani all’ora di pranzo a Como. L’ostacolo di questa sera sarà però ildi Patrick Vieira, reduce dalla vittoria contro il Venezia, che l’ha fatta salire a quota 30 punti. Sia Simone Inzaghi che Vieira stanno riflettendo sugli undici da schierare (vedi probabili formazioni). E a proposito del, il club rossoblù ha appena diramato ladei 24 giocatori, dove non figurano Milan Badelj, Morten Thorsby, Vitinha e Ahanor.