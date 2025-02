Lanazione.it - Geal, prende la parola Pardini ”Fare di tutto per valorizzarla“

Lucca deve dire cosa è bene per Lucca: nel duro confronto sul futuro diinterviene in prima persona il sindaco Marioche dopo aver accennato al tema in una intervista al nostro giornale, torna a parlare della richiesta di proroga della concessione in discussione nella settimana prossima in consiglio regionale. In troppi, a cominciare da sindaci di Viareggio Del Ghingaro e da quello di Coreglia Remaschi nei loro interventi contrari alla proroga della concessione avevano citato il capoluogo, sostenendo che la confluenza diin Gaia sarebbe stato un vantaggio, prima di, per Lucca stessa. Posizioni che hanno generato la reazione del primo cittadino. "In questi giorni – scrive– abbiamo letto tante opinioni sul futuro di, interventi e pareri che vorrebbero indicare la via da seguire nella gestione del nostro patrimonio idrico, ma crediamo giusto che sia per prima l’amministrazione di Lucca a dover parlare di cosa è bene per Lucca.