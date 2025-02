Gazaatteso il rilascio di sei ostaggi

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

7.09 Atteso ilda parte di Hamas di sei: sono Tal Shoham, Omer Shem-Tov, Eliya Cohen, Omer Wenkert, Avera Mengistu e Hisham al-Sayed. Sono gli ultimi in vita che saranno liberati nella prima fase dell'accordo per la tregua a Gaza. Mengistu e Al-Sayed sono stati trattenuti nella Striscia per un decennio,dopo esservi entrati in due circostanze diverse per errore. Gli altri 4 sono stati presi ino il 7 ottobre. Le autorità israeliane in cambio dovrebbero scarcerare 602 palestinesi.