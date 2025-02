Iltempo.it - Gaza, settimo scambio Hamas-Israele: liberati i primi due ostaggi

Leggi su Iltempo.it

Sestodi prigionieri etra. I dueoggi a Rafah sono Tal Shoham e Avera Mengistu, i due hanno attraversato il confine e si trovano in. Lo afferma l'Idf, citato dal Times of Israel. Shoham è stato tenuto prigioniero daper 505 giorni, mentre Mengistu è stato tenuto prigioniero per 3.821 giorni. I due sono stati scortati fuori dalla Striscia didalle forze speciali israeliane, dopo essere stati consegnati dalla Croce Rossa. Oggi sarannoin tutto 6, vivi. In cambiolibererà 602 prigionieri palestinesi dalle sue carceri. Tra questi, 60 prigionieri erano stati condannati a lunghe pene detentive, 50 a ergastolo. Questa è l'ultima tornata di rilasci previsti dalla fase iniziale di sei settimane dell'accordo di cessate il fuoco entrato in vigore il 19 gennaio.