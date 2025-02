Gaza Hamas libera due dei sei ostaggi | Avera Mengistu era detenuto da oltre 10 anni

Leggi su Open.online

ha rilasciato due dei seiprevisti per lo scambio con centinaia di detenuti palestinesi. Si tratta di, ebreo israeliano di origine etiope rapito nel 2014 dopo aver attraversatoe prigioniero dadieci, e di Tal Shoham, 40, prelevato dal Kibbutz Be’eri il 7 ottobre 2023 mentre era con la moglie Adi e i loro due figli minori. Questi ultimi e la madre erano già stati rilasciati a novembre 2023. Dopo lazione, come di consueto ormai, i duesono saliti sul palco allestito daa Rafah e, successivamente, sono stati consegnati dalla Croce Rossa alle Forze di difesa israeliane per tornare dalle proprie famiglie. Nelle prossime ore dovrebbero essereti gli altri quattroa Nuseirat, nella Striscia dicentrale. «Abbiamo sopportato 10e cinque mesi di inimmaginabile sofferenza.