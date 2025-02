Ilfattoquotidiano.it - Gaza, Hamas consegna i primi due ostaggi Shoham e Mengistu alla Croce Rossa. Previsto il rilascio di sei israeliani in tutto

I militanti dihannoto due. Si tratta di Avera, rapito nel 2014 dopo aver attraversato il confine con la Striscia diper errore, e Tal, 40 anni, portato via dal kibbutz Bèeri il 7 ottobre 2023. I due, che sono stati fatti sfilare sul palco prima di esseretie poi all’Idf, sono idi seicherilascerà nel settimo scambio dall’inizio del cessate il fuoco, gli ultimiviventi idonei alnell’ambito della prima fase dell’accordo di tregua, che scadrà all’inizio di marzo. I due appaiono magri e fragili, ma in piedi.viene visto per la prima volta dsua cattura il 7 ottobre 2023., a parte un video della prigionia di qualche anno fa, appare per la prima volta dal 2014.