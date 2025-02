Juventusnews24.com - Gasperini spegne il caso su quell’obiettivo di mercato della Juve: «Non c’è stato alcun teatrino. Con lui avevo quest’intenzione»

di RedazionentusNews24interpellato in conferenza stampa alla vigiliasfida contro l’Empoli. Il tecnico dell’Atalanta ha risposto a questa domanda su un big nerazzurroGian Pieroillegato ad Ademola Lookman nel corsoconferenza stampa di vigilia di Empoli-Atalanta. Ecco cos’ha detto sull’obiettivo del calcio. PAROLE – «Ha avuto un impatto straordinario, tutto quello è nato dopo.la mia non voleva essere una frase offensiva. Avrei voluto che un giocatore forte come lui avesse fatto un gesto nei confronti di De Ketelaere dicendo “dai tieni la palla, buttala dentro”. Può diventare un rigorista, sarebbe una capacità realizzativa ulteriore. Ho quasi la sensazione che ci sia la volontà che l’Atalanta venga descritta che sia così tutto per aria, ma la realtà è un po’ diversa.