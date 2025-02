Ilnapolista.it - Gasperini rivela il segreto di pulcinella: «Non rinnoverò con l’Atalanta»

Alla vigilia della partita contro l’Empoli, Gian Pieroè tornato a parlare del battibecco a distanza con Lookman smorzando il caso e anche del suo futuro a Bergamo. «Lookman ha avuto un impatto straordinario, tutto quello è nato dopo.la mia non voleva essere una frase offensiva . Ieri abbiamo avuto in Udinese-Lecce quello che poteva essere un teatrino in mondovisione, per fortuna ci sono stati ragazzi che hanno lasciato perdere». «Lookman può diventare un rigorista, sarebbe una capacità realizzativa ulteriore – ha proseguito-. Ma ho quasi la sensazione che ci sia la volontà chevenga descritta che sia così, tutto per aria, la realtà è un po’ diversa. Lookman col Brugge è entrato in un modo straordinario, il suo gesto anche se generoso, non cambia quella che è la mia idea.