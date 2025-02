Liberoquotidiano.it - Gasperini, addio Atalanta: "Niente rinnovo". Terremoto in Serie A, girano già voci pesantissime

Se non è unall', ci siamo molto vicini. A quattro giorni dall'eliminazione dalla Champions per mano del Bruges, Gian Pieroesce allo scoperto sulla sua permanenza a Bergamo con parole di una franchezza quasi sorprendente. "Il futuro? Giustamente, come è stato detto, c'è un inizio e una fine, vedremo a fine anno se andare a scadenza o di interrompere già a fine stagione. Non ci saranno altri rinnovi". Il Gasp allena l'dal 2016 e l'ha trasformata velocemente, grazie anche a patron Percassi e a un direttore sportivo come Sartori (oggi al Bologna) da squadra con obiettivo salvezza a club-modello, potenza del calcio italiano in grado di competere ogni anno per la qualificazione in Champions e con obiettivi più che ambiziosi anche oltre confine, come testimoniano i quarti di finale persi contro il Psg nella Champions 2020 e la strepitosa vittoria in Europa League lo scorso maggio.