Lapresse.it - G7, lunedì Meloni partecipa alla conferenza dei leader

Contrariamente a quanto precedentemente comunicato al presidente di turno del G7, il canadese Justin Trudeau, la presidente del Consiglio Giorgiaparteciperàriunione in video delladei. È quanto si legge nell’agenda della premier diffusa da Palazzo Chigi.al G7 nonostante il vertice con gli EAULa visita di Stato del presidente degli Emirati Arabi Uniti, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, non impedirà infatti adi collegarsi con il vertice dei ‘grandi’. Domani sera alle 20,30, al Quirinale, si terrà pranzo in occasione dell’arrivo del presidente emiratino che poi incontrerà la premieralle 10,30 a Palazzo Chigi. Successivmanete, all’hotel Parco dei Principi, la presidente del Consiglio interverrà al Forum imprenditoriale Italia-Emirati Arabi Uniti.