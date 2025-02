Triesteprima.it - Furto, rapina, lesioni: ricercata da quattro anni, dovrà scontarne sei

Leggi su Triesteprima.it

Una donna 48enne di origini rumene è stata fermata dai carabinieri mentre viaggiava in auto ed è stata arrestata per, truffa, appropriazione indebita,e altro. In tutto sonoi latitanti rumeni fermati e arrestati a Trieste durante le attività di controllo dei.