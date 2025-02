Ilrestodelcarlino.it - Furti di rame, le grondaie rubate dalle case

Sono tornati alla carica i ladri diche negli ultimi giorni hanno colpito tre abitazione di Porto Recanati, dove sono stati rubati i tubi discendenti delle. L’ultimo colpo è avvenuto ieri, all’alba. A farne le spese è stata Francesca Martini, che abita in un condominio di via Roma. "Erano le 6 e stavo dormendo in camera, quando ho sentito dei rumori strani che mi hanno svegliata – racconta la donna –. Lì per lì mi ero spaventata perché avevo pensato che qualcuno stesse provando a rubare un’auto per strada, allora mi sono affacciata dalla finestra. Ma non ho visto niente e sono tornata a letto. Più tardi sono uscita per una passeggiata con il mio cane e, in quel momento, mi sono accorta che i tubi indelleerano stati tagliati e portati via". Tuttavia è molto probabile che il responsabile – o i responsabili – non siano riusciti a completare l’opera.