Furti a raffica perché le telecamere non vanno?

Trae raggiri alle persone anziane anche la montagna ‘tranquilla’ ha bisogno di una maggiore sorveglianza, sia da parte delle forze dell’ordine che dalle nuove strutture tecnologiche di videosorveglianza. Com’è noto, i ladri prendono di mira le zone più remote e meno frequentate, ad esempio a Castelnovo Monti la settimana scorsa hanno orientato la loro attività ladresca nella zona Al Monte, come afferma preoccupata sui social Cristina Muzzini (Boutique Kikka): "Siamo continuamente pressati danelle nostre abitazioni. Gli ultimi risalgono alla settimana scorsa e ieri sera nuovamente un altro tentativo. Vorrei sapereleinstallate nel Comune anni fa non sono ancora state attivate in rete, sarebbero fondamentali per proteggerci. A cosa servono quindi? L’anno scorso ho avuto un problema in località Cagnola, dove é posizionata una telecamera mi é stato risposto che non era funzionanteera in manutenzione.