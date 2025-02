Oasport.it - Furibonda sfida tra Robinson, Gut-Behrami e Brignone nella prima manche a Sestriere: distacchi minimi

Sarà battaglia per la vittoria nel secondo gigante al. Dopo la, infatti, la classifica è cortissima con le prime dieci che sono racchiuse in appena sette decimi. Una tracciatura abbastanza filante, con poche curve e dove contava solo portarsi dietro tanta velocità dall’inizio alla fine. In testa a metà gara, proprio come ieri, c’è la neozelandese Alice, ma le due grandi rivali Lara Gut-e Federicasono veramente vicinissime, anche se divise dalla talentuosa canadese Britt Richardson.ha fatto la differenzaparte finale, dove ha saputo recuperare oltre 4 decimi di ritardo dall’intermedio precedente. Rispetto a ieri Gut-non ha sbagliato e ha sfruttato una tracciatura che ben si sposa con le sue caratteristiche (seconda traccerà l’allenatore svizzero), chiudendo a soli 6 centesimi dalla vetta della classifica.