Frutta e verdura in crisi in Italia, persi 300 mila ettari di alberi in 15 anni

Negli ultimi 15, il settore ortofrutticolono ha subito una drastica riduzione delle superfici coltivate, con la perdita di quasi 300tra frutteti e ortaggi. Il dato, emerso durante l’incontro organizzato da Coldiretti e Filieraal salone Fruit Logistica di Berlino tenutosi a febbraio 2025, certifica unastrutturale che sta mettendo a rischio la produzione nazionale e la competitività del Made in Italy agroalimentare.Ladei frutteti in: 200 milioni di piante scomparseLa superficie coltivata ae agrumi è scesa per la prima volta sotto la soglia dei 500in, con la perdita di 200di frutteti e il conseguente taglio di oltre 200 milioni di piante da frutto. Un duro colpo per un settore che vanta primati europei nella produzione di kiwi, pere, ciliegie, uva da tavola, albicocche e agrumi.