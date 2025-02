Laspunta.it - Frosinone, per De Matthaeis pronti 650 mila euro per il capolinea del BRT e la nuova mobilità

La giunta Mastrangeli ha approvato le direttive generali e lo schema di atto di impegno dell’intervento di ristrutturazione dellae riqualificazione urbanistica di piazzale De, da trasmettere alla Regione Lazio, che ha concesso un finanziamento di 645.000all’amministrazione comunale.“Desidero esprimere a nome mio, dell’Amministrazione Comunale e di tutta la comunità diun caloroso e sentito ringraziamento al Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e all’Assessore all’urbanistica Pasquale Ciacciarelli, sempre particolarmente attenti alle esigenze dei cittadini dei nostri territori, per la concreta testimonianza di attenzione a favore della nostra città – ha dichiarato il Sindaco diRiccardo Mastrangeli – Questo importante contributo rappresenta un segnale concreto di vicinanza da parte dell’istituzione regionale, che investirà proprie risorse di bilancio per sostenere, nel caso specifico, il progetto dell’amministrazione comunale per la ristrutturazione dell’area Defunzionale al miglioramento della qualità della vita dei cittadini, rafforzando infrastrutture, servizi e opportunità per la nostra comunità.