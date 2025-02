Quotidiano.net - Friedrich Merz promette una Germania forte nell'Unione Europea

"Come cancelliere federale sarò di nuovo parte attiva alla definizione della politicae laavrà una vocee rispetterò i nostri interessi in Europa con l'Europa": così, candidato alla cancelleria tedesca, concludendo la campagna elettorale insieme al presidente bavarese e leader della Csu Markus Söder a Monaco. "L'Europa - ha aggiunto - non deve limitarsi a chiedere un posto ad un tavolo secondario. Dobbiamo stare al tavolo principale: dobbiamo affermare i nostri interessi nei confronti della Russia, della Cina e se necessario anche degli Usa".