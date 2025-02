Freeski Slopestyle Tabanelli è nella storia | conquista la Coppa del Mondo di specialità

Leggi su Ilfaroonline.it

Stoneham, 22 febbraio 2025 – Una stratosferica Florasi prende ladeldeldi. L’Azzurra, oro olimpico giovanile nel 2024, diventa la prima atleta italiana ad aggiudicarsi la Sfera di Cristallo di.Dopo il secondo posto avuto nelle qualificazioni della tappa odierna di Stoneham, in Canada, realizza il punteggio di 80,41 nel finale, mettendosi alle spalle la cinese Ruyi Yang (75,28) e la statunitense Rell Harwood (74,11).Con in tasca già ladeldel Big Air, l’Azzurra aggiunge un gioiello unico alla sua bacheca piena di successi. E’ una stagione indimenticabile per la giovane atleta tricolore.“È una sensazione incredibile, sono davvero contentissima. Ho fatto una grande prima run, in una stagione fantastica: è la prima volta che vinco nelloindel