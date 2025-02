Freeski CdM | Flora Tabanelli trionfa nello Slopestyle di Stoneham

Leggi su Sportface.it

di, valido per la Coppa del Mondo di2024/2025. L’azzurra coglie il primo successo di sempre nella specialità per un italiano in Coppa del Mondo. La diciassettenne emiliana non era mai riuscita a salire sul podio in questa disciplina. Negli scorsi mesi aveva conquistato un quarto e un quinto posto. Prima di oggi, le statistiche raccontavano del triplice podio azzurro firmato da Silvia Bertagna, capace di conquistare un secondo e due terzi posti tra il 2014 ed il 2019. Il tutto dopo aver conquistato con una gara d’anticipo la matematica certezza di vincere la Coppa del Mondo di Big Air, grazie ad un cammino sontuoso nell’altra specialità che l’ha vista sempre sul podio nelle cinque gare disputate, incluso il successo di Kreischberg. Con due vittorie e quattro podi in stagione,guida con margine la classifica generale della Coppa del Mondo dicon 500 punti ed un margine di 100 lunghezze sulla cinese Ailing Eileen Gu; terza è la francese Tess Ledeux con 390.