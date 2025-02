Internews24.com - Frattesi Inter, cosa è successo a gennaio? Il retroscena

di Redazione, le sirene inglesi e spagnole e l’intreccio di: ilsvelato dall’agenteL’agente di Davideha recentemente gettato luce sulle dinamiche del mercato diriguardanti il centrocampista dell’e le voci diesse da parte di alcuni club inglesi e spagnoli. L’agente Beppe Riso ha rivelato che, sebbeneavesse espresso un certo disappunto per il limitato tempo di gioco all’, la dirigenza non avesse intenzione di lasciarlo andare e che il trasferimento a Roma era un’idea originaria sua. Nonostante ci fossero stati contatti e un forteesse, in particolare da parte della società giallorossa, l’ha posto un prezzo molto alto per, rendendo difficile una sua partenza. Le richieste si aggiravano intorno ai 40-50 milioni di euro, una cifra che la Roma ha trovato complicata da soddisfare.