FRANCIS FORD COPPOLA a cura di Enrico Carocci | recensione

Per la sezione Elementi, la casa editrice Marsilio pubblica una raccolta di saggi,ta da, sul regista italo-americano.TramaPrima di entrare nel vivo delle pellicole più importanti del regista, il saggio passa in rassegna la biografia dinel dettaglio, dai primi passi nel mondo del cinema con Non torno a casa stasera, fino all’ultimo suo controverso lavoro, Megalopolis, addirittura candidato ai Razzie Awards del 2024 nella categoria “Peggior Film”. Non torno a casa stasera, di Jeff Menne: il suo primo film importante, intreccia i temi dell’autorità e della fuga nel romanzo americano. La protagonista è una donna che, nonostante sia in attesa di un figlio, mostra diffidenza nei confronti della maternità e delle relazioni sentimentali.