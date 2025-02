Iltempo.it - Francia, torna l'islamismo. L'algerino di Mulhouse era schedato come terrorista

Scatta, per l'ennesima volta, l'allarmein Europa. Dopo Berlino, dove un siriano ha ferito gravemente un turista spagnolo nei pressi del monumento dell'Olocausto, è stato oggi il turno di, nellaorientale, dove un uomo ha organizzato e messo in atto un attacco con coltello, uccidendo una persona e ferendone diverse. L'uomo, che ha aggredito alcuni passanti vicino a un mercato al grido di "Allah Akbar", sarebbe undi 38 anni, già. Stando a quanto si apprende, infatti, l'aggressore era stato precedentemente condannato per istigazione al terrorismo, rilasciato a giugno da un centro di detenzione amministrativa dopo 180 giorni e da allora si trovava agli arresti domiciliari sotto sorveglianza giudiziaria. A rivelarlo a Le Parisien è stata una fonte vicina al caso.