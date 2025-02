Lapresse.it - Francia: su attacco Mulhouse indaga la procura antiterrorismo

Milano, 22 feb. (LaPresse) – Sull’con coltello avvenuto questo pomeriggio a margine di una manifestazione a, nell’est della, ha aperto un’indagine la. Il ministro dell’Interno francese Bruno Retailleau è atteso sul posto in serata. I fatti sono avvenuti poco prima delle 16, a margine di una manifestazione a sostegno del Congo. Lo riporta Le Figaro. Sul posto, nei pressi del mercato coperto, è stato allestito un perimetro di sicurezza. “L’orrore si è impossessato della nostra città”, ha scritto la sindaca della città, Michèle Lutz, in un post su Facebook. “Per il momento sembra prevalere la pista del terrorismo. Ciò dovrà naturalmente essere confermato in tribunale”, ha aggiunto, esprimendo i suoi “sentimenti fraterni” alle vittime e ai loro cari.