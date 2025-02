Secoloditalia.it - Francia sotto choc: algerino sgozza un passante e ne ferisce 5 al grido di “Allah Akbar”. Macron: è terrorismo

Una persona è morta e altre cinque sono rimasti feriti, con due agenti in pericolo di vita, in un attacco con coltello avvenuto questo pomeriggio al mercato di Mulhouse, nellaorientale, non lontano dal confine con la Svizzera. Lo rende noto Le Figaro, che cita la procura di Mulhouse. L’autore dell’attacco sarebbe un uomo di 38 anni, nato in Algeria, che avrebbe dovuto essere espulso per diversi reati. Al momento di colpire le vittime avrebbe gridato “”. Sempre a quanto riferito da Le Figaro, l’attacco è avvenuto poco prima delle 16, a margine di una manifestazione di sostegno al Congo. I due agenti di polizia municipale sono stati feriti uno alla carotide e l’altro al torace. Altri tre agenti sarebbero feriti in modo piu’ lieve. “L’orrore ha appena colpito la nostra citta’”, ha scritto su Facebook il sindaco Michele Lutz.