Francia assalto col coltello all’urlo di Allah Akbar | un morto e cinque feriti Fermato un 37enne algerino

Un uomo ha ucciso con ununa persona a Mulhouse, nell’est della, e feritoagenti municipali, due dei quali in modo grave. Lo rende noto il quotidiano locale l’Alsace, che cita le forze dell’ordine. L’aggressore è poi stato. Stando alle prime informazioni, si tratterebbe di undi 37 anni, già noto alla polizia e all’intelligence: era iscritto nel fascicolo di segnalazione per la prevenzione della radicalizzazione terroristica e soggetto all’obbligo di lasciare il territorio francese per 10 anni. Secondo testimoni citati da Tf1, avrebbe urlato «» prima di accanirsi sui passanti col. I fatti hanno avuto luogo poco prima delle 16, a margine di una manifestazione di sostegno al Congo. Sul posto, in prossimità del mercato sul canale coperto, è stato predisposto un perimetro di sicurezza.