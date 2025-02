Lettera43.it - Francesco Occhiuto, figlio del senatore Mario, è morto cadendo dall’ottavo piano

dele nipote del governatore della Calabria Roberto, èdopo essere cadutodell’abitazione in cui viveva con la famiglia a Cosenza. Il ragazzo, 30 anni, era stato trasportato d’urgenza in ospedale dov’è deceduto nella notte a causa delle gravi ferite riportate. I medici avevano anche valutato un trasferimento a Catanzaro in elisoccorso ma, dato il quadro clinico compromesso, avevano deciso di provare a rianimarlo nel nosocomio di Cosenza tramite ventilazione meccanica assistita. Purtroppo per il giovane, dottorando in Psicologia, non c’è stato nulla da fare. Il pm della procura cosentina, Mariangela Farro, ha avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda.Il cordoglio della politica da La Russa a Tajani: «Siamo tutti sgomenti»Il mondo politico si è stretto intorno a, eletto in quota Forza Italia, esprimendogli vicinanza e solidarietà.