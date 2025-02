It.insideover.com - Francesco e la sua Chiesa, un pungolo per un mondo in fiamme

L’apprensione per la salute di Papaé legata al timore di vedere laCattolica priva del suo vertice e ildi un leader spirituale e politico portatore di un messaggio orientato alla pace e alla ragionevolezza in un periodo di caos e tensioni. Mai quanto oggi il vuoto lasciato da Sua Santità apparirebbe difficile da colmare tanto sul piano religioso e devozionale quanto su quello del ruolo globale della più grande istituzione religiosa del pianeta.e la speranza della pace in uninIn unin, ladiè stata artefice di un autentico apostolato di pace. Lo è stata in continuità con quella dei papati che l’hanno preceduta: quella di Benedetto XVI, che con la sua Caritas in Veritate plasmò l’immagine di una dottrina sociale per l’uomo e al servizio dell’uomo; quella di Giovanni Paolo II, contrario a ogni forma di totalitarismo e alle guerre mediorientali dei primi Anni Duemila; quelle capaci di leggere il segno dei tempi di Paolo VI e Giovanni XXIII.