FOTO/ Forza Italia, plebiscito per D'Agostino e benedizione di Tajani

Tempo di lettura: 2 minutiIn una sala gremita Antonio Angeloviene eletto all’unanimità Segretario cittadino di, partito di cui negli ultimi tempi aveva assunto la guida come Commissario provinciale.Il congresso provinciale ha rappresentato un importante momento di ripartenza e rilancio sul territorio per il partito fondato da Silvio Berlusconi e la presenza ad Avellino del Ministro e Presidente nazionale Antonione è la riprova. (LEGGI QUI)Emozionatoper la nomina a Segreterio accolta con acclamazione e grande entusiasmo tra i presenti: “Onorato di aver condiviso questa giornata con il presidente nazionale di, ministro, il coordinatore regionale Fulvio Martusciello e il presidente del congresso Francesco Battistoni. Un’emozione ancora più grande per me è stata l’elezione a segretario provinciale diin Irpinia, un impegno che porterò avanti con determinazione e responsabilità”.