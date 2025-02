Secoloditalia.it - Foti smonta le «solite favole» su Meloni e Trump: «Alleanza non significa sudditanza»

Pragmatismo e interesse nazionale. Sono queste le linee guida del governo, ribadite dal ministro per gli Affari europei, Tommaso, che rispedisce al mittente le «» della sinistra, che parla di «» nei confronti degli Usa. «Nel dibattito sui rapporti tra Italia e Stati Uniti, c’è chi continua a parlare della solita favola: “Con, l’Italia è succube degli Usa”, manon», ha ricordato, intervenendo al convegno, l’Europa e il ruolo dell’Italia, a Piacenza.le «» della sinistra su«La politica estera – ha sottolineato il ministro – va gestita con pragmatismo, sempre tutelando gli interessi nazionali. Per raggiungere gli obiettivi, servono ragionamento e non polemica, e per governare basta il centrodestra, non l’opposizione.