Fossombrone, arrivano 70 nuovi detenuti

È stato deciso il trasferimento di 70del circuito “Alta sicurezza 3“ dal carcere bolognese della Dozza a quello di. Lo riferisce il garante regionale dell’Emilia Romagna per le persone private della libertà, Roberto Cavalieri. Si tratta di un trasferimento che apre la strada allo spostamento di altrettanti giovani adulti dagli istituti minorili del centro-nord verso il carcere bolognese. Una mossa contestata di recente dagli organi di rappresentanza dell’avvocatura emiliano-romagnola e vista con preoccupazione dallo stesso garante, per le implicazioni che un tale trasferimento potrebbe avere sul percorso riabilitativo deipiù giovani. Il trasferimento dei giovanialla Dozza è previsto per martedì prossimo. Isabella Conti, assessore al welfare dell’Emila-Romagna, fotografa così la Dozza: "Una struttura vetusta e degradata, una promiscuità degli spazi evidente anche a un occhio non esperto e un problema di sovraffollamento ormai insostenibile, con 853a fronte di una capienza regolamentare di 507".