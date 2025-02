Fortunato è super agli Assoluti Indoor di Atletica | fa il record del mondo nei 5000 metri di marcia

Leggi su Ilfaroonline.it

Ancona, 22 febbraio 2025 – Clamorosa prestazione di Francescodi Ancona: al PalaCasali, l’azzurro stabilisce il primato mondiale neidisu pista, con un impressionante 17:55.65. Battuto il 18:07.08 del russo Mikhail Shchennikov, risalente al 1995.Si tratta di un trionfo di spessore internazionale per, già campione italiano in carica neiin pista e nella 20 chiloe bronzoEuropei di Roma 2024 sempre nella 20 chilodi. Dietro di lui, a completare un podio tutto Fiamme Gialle, Picchiottino e Orsoni. (Fonte Adnkronos)Le parole di Francesco– Fonte FIDAL/fidal.it“Era un sogno fare almeno ilitaliano, è pazzesco che sia venuto ildel! – esulta– Il grande Brugnetti ci aveva provato ma non c’era riuscito per un secondo: oggi ho preso due piccioni con una fava.