Fortnite Capitolo 6: Le novità della Stagione 2 Fuorilegge

È arrivato il momento di prepararsi per unadi pura adrenalina, colpi audaci e azione mozzafiato!6 –2, chiamata “”, sta per trasformare l’isola in un paradiso del crimine dove non esistono regole, ma solo opportunità. Prepara le armi, raduna i tuoi complici e gettati in una sfida frenetica verso ricchezze e fama. Questapromette di essere la più avvincente e spietata mai vista!Esplora nuovi luoghi iconiciImmergiti nel cuore del crimine visitando Criminopoli, la città caotica dove ogni angolo nasconde pericoli e opportunità. Tra i nuovi luoghi iconici spiccano l’Hotel Ostile, ideale per nascondersi dai nemici, e la Libreria Lestofanti, base perfetta per pianificare i tuoi prossimi colpi. Rilassati all’Oasi Opportunista, un centro benessere insolito frequentato dai peggiori criminali, oppure dirigiti verso i Condotti Cristallini per scoprire la misteriosa miniera di Fletcher Kane.