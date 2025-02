Ilgiorno.it - Fornasette, un centro migranti nell’ex caserma dei carabinieri: tavolo di lavoro tra Italia e Svizzera

Leggi su Ilgiorno.it

Luino (Varese) – Autoritàne e svizzere intorno a unper discutere della collocazione di undi accoglienzapresso l’exdeidi, nel territorio comunale di Luino ma a poca distanza dalla dogana con il Comune di Tresa in Canton Ticino. Il prefetto Salvatore Pasquariello ha convocato istituzioni e forze dell’ordine per fare il punto sul tema dopo che la notizia dell’arrivo delaveva sollevato timori su entrambi i lati del confine. Al termine del summit è stato spiegato che una decisione finale non è ancora stata presa: sarà un gruppo diapposito a definire la destinazione della struttura. Ne faranno parte la stessa Prefettura, il Canton Ticino e i due Comuni. “Se il progetto andrà avanti ci sono già gli impegni dell’amministrazione, della ditta che si è aggiudicata la gara e quindi dovrà gestire il Cas e della società civile di Luino per integrare queste persone”, ha spiegato il prefetto.