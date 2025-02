Laspunta.it - Formia dall’accordo per la coesione, 16 milioni di euro per riqualificare i viadotti sulla Flacca

Nuove opportunità e sempre più fattibile il progetto di messa in sicurezza deisituati lungo la. Non solo non è stato perso alcun finanziamento di quelli già ottenuti, ma a questi ora si sono aggiunti altri e ben cospicui, che renderanno più vicina la possibilità di migliorare la viabilità di attraversamento della città di. Un’opera che, in gran parte, sarà cantierabile già nel 2025. Tutto questo sarà possibile grazie ad un accordo tra Comune, Regione e Astral. Un lavoro sinergico, che ha visto impegnata in prima linea l’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Gianluca Taddeo. Per quanto riguarda il’Accordo per la(sottoscritto nel novembre 2023 dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Lazio), con conseguente approvazione da parte della Giunta regionale lo scorso 13 febbraio dello schema di Accordo di collaborazione, prevede per il comune die Gaeta l’esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, volte alla messa in sicurezza dei ponti e dei cavalcavia SR 213, finanziato con risorse ordinarie Fsc 2021-2027 per un importo di 16.