Formazione e idee per il territorio

Il 2024 della Banca di credito cooperativo di Recanati-Colmurano si è contraddistinto per numerose iniziative nel settore mutualistico e come sponsor di progetti locali, oltre al cambio di guardia alla guida della banca con la nomina di Gerardo Pizzirusso. Durante la conferenza stampa di presentazione dei risultati, il direttore generale Davide Celani ha ripercorso i principali interventi realizzati nel corso dell’anno. Una delle iniziative di punta è stata il finanziamento "Sapere Infinito", un prestito agevolato pensato per gli studenti che intraprendono un percorso universitario. Con un tasso particolarmente vantaggioso e una durata di 10 anni, che inizia solo dopo il completamento degli studi, il finanziamento ha visto il sostegno a oltre 90 giovani per un controvalore di circa 800mila euro.